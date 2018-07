Deputado dos EUA põe em dúvida data para fim de benefício fiscal

Os comentários presidente da Câmara dos Deputados, John Boehner, enfatizaram uma divisão entre os republicanos, na Câmara e no Senado, que aprovou o acordo com 89 votos dos 100 acentos do Senado, no sábado.

Boehner disse no programa da TV NBC "Meet the Press" que a renovação de dois meses do acordo criaria uma incerteza adicional para os trabalhadores, e o Congresso deveria adiar o recesso das Festas de Fim de Ano para garantir que uma extensão de um ano seja aprovada.

"Está bem claro que eu e nossos membros nos opomos ao projeto do Senado. Ele é válido só por dois meses," disse Boehner.

A Câmara vai votar sobre a emenda aprovada pelo Senado na segunda-feira e vai modificá-la ou fazer um pedido formal de uma última chance para novas negociações com o Senado.

Boehner disse que queria que os líderes da Câmara e do Senado se encontrem novamente para novas conversações.

"Nós acreditamos que está na hora do Senado trabalhar em conjunto com a Câmara, para acabar o trabalho desse ano. Temos duas semanas para isso. Vamos fazê-lo da maneira certa."

Apesar da recente barreira impedir que o Congresso acabe o seu trabalho deste ano, a Casa Branca continua otimista de que um acordo sobre a prorrogação de dois meses poderá ser finalizado em breve.

"Eu realmente acho que é muito improvável que a Câmara atrapalhe esse acordo... seis dias antes do Natal," disse ao programa da Rede de TV CNN "State of the Union" o assessor de economia da Casa Branca, Gene Sperling.