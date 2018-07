Deputado norte-americano renuncia depois de escândalo com fotos

"Eu esperava ter condições de continuar o trabalho que os cidadãos do meu distrito me elegeram para fazer, lutar pela classe média e aqueles que sofrem para se sustentar", disse Weiner a repórteres no Brooklyn.

"Infelizmente, a distração que eu criei tornou isso impossível. Então, hoje (quinta-feira), eu anuncio minha renúncia do Congresso", ele disse, aparentando tranquilidade em contraste à entrevista coletiva de 10 dias atrás quando, chorando, admitiu ter flertes online.

Visto no passado como um promissor democrata e perspectivas de concorrer à prefeitura de Nova York, Weiner fez o anúncio sozinho, sem a companhia da sua esposa.

Weiner, de 46 anos, representou partes da cidade de Nova York na Câmara dos Deputados dos EUA desde o seu primeiro mandato em 1998. Ele conseguiu se estabelecer como um líder liberal na Casa.