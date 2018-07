Desfiles e festas marcam celebração norte-americana pós-Sandy

NOVA YORK - Norte-americanos celebram nesta quinta-feira, 22, o Dia de Ação de Graças aplaudindo desfiles e cozinhando banquetes, dos quais alguns estão sendo partilhados em abrigos de emergência para moradores da costa Leste afetados pela tempestade Sandy.

"Estamos tentando fazer como os peregrinos", disse Louis DeCarolis, 51 anos, assando um peru em uma fogueira enfeitada com a bandeira dos EUA, que foi cavada no jardim da casa do filho dela, na praia de Rockaway, no Queens, que ficou sem energia depois de ser inundada pela tempestade.

Milhares de moradores da região passam esse feriado precisando enfrentar a perda de suas casas, de suas empresas e de parentes e amigos. Numa igreja em Belle Harbor, também no Queens, toalhas vermelhas cobriam as mesas onde eram servidas tortas de carne e abóbora para desabrigados.

O feriado começou com uma multidão aplaudindo a passagem do 86º Desfile da Macy's do Dia de Ação de Graças, primeiro grande evento público em Nova York desde a passagem da tempestade Sandy, no final de outubro. Com temperatura amena e céu claro, a multidão - que em anos normais chega a 3,5 milhões - viu 28 carros alegóricos, 11 bandas, milhares de dançarinos, e artistas como Whoopi Goldberg, Carly Rae Jepsen e os personagens dos Muppets.