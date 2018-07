Discurso de Obama em convenção atinge recorde no Twitter

O discurso do presidente ficou no topo do ranking como maior fato político do site de microblog Twitter. O número de "tweets" sobre a convenção democrática ultrapassou os dados semelhantes da convenção republicana, há uma semana.

A campanha de Obama sempre fez uso extensivo da mídia social para alcançar eleitores jovens e o estudioso da mídia Robert Thompson, da Universidade de Syracuse, disse que o discurso em questão foi dividido em sessões de sete minutos, o que é ideal para distribuição na Internet.

"Ele falou em segmentos que são perfeitos para o YouTube", disse Thompson, especialista em televisão e cultura popular da Escola de Comunicação Pública de Syracuse. "Este foi um discurso feito para o uso dos democratas nas mídias sociais."

O discurso do presidente gerou 52.756 tweets por minuto logo após seu fim, novo recorde de acordo com o Twitter.

No discurso em que anunciou oficialmente a candidatura à reeleição, no final da Convenção Nacional Democrata em Charlotte, na Carolina do Norte, Obama apresentou uma versão mais realista da mensagem de "esperança e mudança", mote da campanha que o levou à Casa Branca em 2008.

Após quatro anos lidando com guerras, desemprego e impasses políticos, ele adotou um tom mais contido, menos exuberante.

A tática no discurso foi apresentar ao eleitorado dois caminhos opostos, representados por ele e Romney.

"Nunca disse que esta jornada será fácil e não vou prometer isso agora", afirmou. "Sim, nosso caminho é mais árduo, mas leva a um lugar melhor. Sim, nosso caminho é mais longo, mas o percorremos juntos".

A convenção foi a maior vitrine eleitoral de Obama na campanha presidencial, pelo menos até o início da série de debates contra Romney pela TV, em outubro.

As maiores reações nas mídias sociais ocorreram quando Obama declarou "Não sou mais só o candidato. Eu sou o presidente".

O último dia da convenção democrática, no qual Obama falou, gerou 4 milhões de tweets, quase igual ao número total de tweets para toda a convenção republicana.

(Por Steve Holland e Jeff Mason; reportagem adicional de Nichola Groom)