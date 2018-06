Dois policiais em serviço são mortos a tiros nos EUA

Os tiroteios em Milwaukee, Wisconsin, e em Houston, Texas, vieram no mesmo dia em que um atirador matou a tiros dois bombeiros e feriu três pessoas em um incêndio no subúrbio de Webster, Nova York.

A policial Jennifer Sebena, 30, foi encontrada morta a tiros no início da segunda-feira, segundo a polícia, no subúrbio de Milwaukee.

Sebena estava em patrulha entre 3 e 5 da manhã, quando foi baleada várias vezes, disse a polícia. Ela foi encontrada por um colega depois de não responder aos chamados.

Um oficial do Departamento de Polícia Bellaire, em Houston, morreu na sequência de um tiroteio cerca de nove horas da manhã, que também matou um inocente, de acordo com relatos da mídia local.

Um porta-voz do Departamento de Polícia de Houston não estava imediatamente disponível para comentar o assunto. Um oficial que atendeu o telefone confirmou que a notícia estava na mídia local, mas não quis fazer mais comentários.

O suspeito está no hospital, de acordo com a mídia local.

Um representante do Departamento de Polícia de Bellaire disse apenas que um policial havia sido baleado no final de uma perseguição.

Antes das mortes desta segunda-feira, o National Law Enforcement Officers Memorial Fund, com sede em Washington, informou que um total de 125 policiais federais, estaduais e locais dos EUA morreram no cumprimento do dever este ano.

Quarenta e sete mortes foram relacionadas com armas de fogo, 50 de incidentes relacionados com o tráfego e 28 de outras causas, disse.

