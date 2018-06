Dois prédios da Universidade Harvard são reabertos após suspeita de bomba

A escola Ivy League informou em seu sistema de alerta online que reabriu as unidades de Thayer e Emerson para os estudantes, enquanto policiais locais, estaduais e federais continuavam as buscas nas unidades de Sever Hall e no Centro de Ciência.

Não houve relatos de explosões. As autoridades de Harvard e a polícia não encontraram material explosivo.

"A informação continua sem ser confirmada e o Departamento de Polícia da Universidade Harvard não tem motivos para acreditar que haja uma ameaça a alguma outra parte do câmpus", informou a instituição em seu website.

As instituições na região de Boston estão em alerta desde o atentado de 15 de abril na maratona da cidade, no qual foram mortas três pessoas e 264 ficaram feridas.

As polícias do câmpus de Harvrd, de Cambridge e do Estado de Massachusetts, incluindo um esquadrão antibombas, responderam ao chamado da universidade, onde isolaram a área ao redor dos prédios esvaziados e conduziram os estudantes para fora.

(Reportagem de Daniel Lovering)