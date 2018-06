Dois terremotos atingem área perto de mina de zinco no Alasca Dois terremotos, de magnitudes 5,5 e 5,4, atingiram uma área perto de uma mina de zinco no remoto noroeste do Alasca, nos Estados Unidos, afirmou o Serviço Geológico norte-americano (USGS, na sigla em inglês) nesta sexta-feira.