Em clima eleitoral, Obama viaja para divulgar plano habitacional

Diante da resistência republicana ao seu pacote para a geração de empregos, que custaria 447 bilhões de dólares, e aproveitando a insatisfação popular com o Congresso, Obama proporá ações de estímulo econômico que não exijam aprovação parlamentar, segundo um funcionário da Casa Branca.

Isso inclui ajuda a mutuários no refinanciamento de hipotecas, algo que Obama irá discutir em Nevada, Estado duramente atingido pela crise habitacional.

No Colorado, ele irá apresentar uma iniciativa de crédito estudantil. Nos dois Estados e na Califórnia, ele irá participar ao longo de três dias de eventos para a arrecadação de fundos eleitorais.

Os três Estados possuem importantes eleitorados hispânicos, que Obama está ávido por conquistar. Nevada e Colorado são considerados "swing states" ("Estados oscilantes"), por se alternarem tradicionalmente entre republicanos e democratas nas eleições, e por isso mesmo vistos como estratégicos para as campanhas.

De acordo com a Casa Branca, Obama usará a viagem também para lançar um novo slogan para pressionar o Congresso: "We can't wait" ("não podemos esperar"). A frase ecoa o slogan de Obama na eleição presidencial de 2008, o célebre "Yes, we can" ("sim, podemos").

Os republicanos acusaram Obama de estar mais preocupados em reunir fundos para a campanha eleitoral do que em governar. "O presidente voltou àquilo que ele faz de melhor - arrecadar dinheiro para salvar o seu próprio emprego", disse Reince Priebus, presidente do Comitê Nacional Republicano, em um novo anúncio. "Em vez de focar em devolver 14 milhões de desempregados norte-americanos ao trabalho, ele está focado em proteger o seu próprio (emprego)."

Obama deve continuar apresentando novas políticas nas próximas semanas, e a continuar pressionando o Congresso a aprovar partes do seu pacote de empregos.

Quando sai de Washington para promover medidas do governo, o presidente aproveita para encher os cofres da campanha. Em seus três dias de viagem pelo oeste, ele vai participar de um evento de arrecadação em Las Vegas, dois em Los Angeles, um em San Francisco e um em Denver.

(Reportagem adicional de Caren Bohan e JoAnne Allen)