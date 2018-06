Em homenagem a vítimas, Obama promete esforço contra violência nos EUA O presidente dos EUA, Barack Obama, falando numa cerimônia em homenagem às vítimas do massacre em uma escola infantil de Connecticut, disse no domingo que os Estados Unidos não estão fazendo o bastante para proteger suas crianças e prometeu lançar uma campanha na próxima semana para reduzir a violência no país.