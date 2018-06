Em visita à Polônia, Obama tranquiliza aliados do Leste Europeu sobre a Ucrânia O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, garantiu à Polônia e a seus vizinhos do Leste Europeu nesta terça-feira que o compromisso norte-americano com a sua segurança é sagrado, em declarações feitas no início de uma viagem de quatro dias com o objetivo de mostrar a determinação dos EUA em relação à intervenção russa na Ucrânia.