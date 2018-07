Embaixadas dos EUA em países árabes sofrem ameaças e ataques

SANAA - Manifestantes atacaram nesta quinta-feira, 13, as embaixadas dos Estados Unidos no Iêmen e no Egito, durante protestos contra um filme que eles consideram ofensivo ao islamismo. No mesmo dia, os Estados Unidos enviaram dois destróieres à costa da Líbia.

Na noite de terça-feira o embaixador norte-americano Christopher Stevens e outros três funcionários diplomáticos foram mortos na embaixada em Benghazi, após ataques relacionados ao mesmo filme. Autoridades líbias disseram ter prendido quatro suspeitos de envolvimento no ataque.

O presidente dos EUA, Barack Obama, prometeu levar os responsáveis à Justiça. Autoridades norte-americanas não descartam que o ataque tenha sido planejado com antecedência.

Outros protestos

Os protestos se espalharam na quinta-feira, com manifestantes questionando por que os EUA não proibiram a realização ou difusão do filme.

Em Sanaa, capital do Iêmen, centenas de pessoas invadiram o terreno fortificado da embaixada. "Nós nos sacrificamos por ti, Mensageiro de Deus", gritavam eles. A multidão também estilhaçou os vidros de um escritório de segurança em frente à embaixada, além de queimar carros. Uma fonte de segurança disse que pelo menos 15 pessoas ficaram feridas, algumas a tiros, antes que o governo isolasse a área com militares.

No Egito, manifestantes apedrejaram um cordão policial em torno da embaixada. Na terça-feira, algumas pessoas já haviam escalado os muros da sede diplomática, onde queimaram e rasgaram uma bandeira dos EUA. A agência estatal de notícias informou que 13 pessoas ficaram feridas.

No Kuweit, cerca de 200 manifestantes se reuniram em frente à embaixada dos EUA, gritando "Deus é Grande". "EUA, parem a porcaria. Respeitem-nos", dizia um cartaz, em inglês. A polícia cercou a multidão, que manifestava pacificamente.

Os protestos não se restringiram ao mundo árabe. Em Berlim, o consulado dos EUA foi parcialmente desocupado porque um funcionário adoeceu após abrir um envelope suspeito. Em Bangladesh, houve uma tentativa de invasão da embaixada, e no Irã estudantes fizeram um protesto.

Durante esta semana, manifestações diante de sedes diplomáticas dos EUA ocorreram também na Tunísia, Marrocos e Sudão.

Filme

A secretária de Estado Hillary Clinton fez questão de desvincular os EUA do filme "Inocência dos Muçulmanos", que ela qualificou de "nojento e repreensível". Trechos atribuídos ao filme semiamador circulam há semanas na Internet, mobilizando os manifestantes.

No filme, o profeta Maomé é retratado como mulherengo, homossexual e abusador de crianças. Para muitos muçulmanos, qualquer representação de Maomé é uma blasfêmia.

Autor

Nakoula Basseley Nakoula , o homem suspeito de produzir o filme de baixo orçamento foi colocado sob proteção da polícia norte-americana. O cristão copta de 55 anos que aparentemente colocou o trailer do filme no YouTube sob o pseudônimo de "Sam Bacile", pediu proteção, de acordo com a polícia.

"Nós recebemos o pedido e respondemos a ele. Estamos fornecendo segurança pública e continuaremos assim", disse Steve Whitman, porta-voz do xerife do condado de Cerritos, 40 quilômetros ao sul de Los Angeles. O pouco que se sabe sobre a vida de Nakoula é que ele foi condenado a um ano e nove meses de prisão em 2010 por fraude bancária.

Ele foi considerado culpado de ter roubado milhares de dólares por meio do uso de nomes falsos e números reais do serviço de seguro social para obter acesso a crédito bancário. Autoridades federais norte-americanas investigam a possibilidade de Nakoula ter violado os termos de liberdade condicional, que proíbe o uso de computadores e da internet.

Em entrevista concedida à Associated Press, Nakoula negou ser Sam Bacile. Existe a possibilidade de mais de uma pessoa usar o mesmo pseudônimo.

Com Reuters e AP