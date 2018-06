Empresa vê melhora em condições a bordo de navio à deriva nos EUA Mais de 4.220 se preparam nesta quarta-feira para mais uma noite difícil a bordo do navio Carnival Triumph, que apresentou defeito no golfo do México e só deve chegar na quinta-feira ao Alabama, no sul dos Estados Unidos. Mas, após três dias que alguns passageiros descreveram como infernais, a empresa proprietária da embarcação disse que a situação está melhorando.