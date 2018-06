Enfermeira de Dallas com Ebola é transferida para hospital em Atlanta

A enfermeira viajou em um voo comercial no dia anterior ao que começou a apresentar sintomas da doença, afirmou o diretor do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC, na sigla em inglês), Tom Frieden, acrescentando que ela "não deveria ter viajado em um voo comercial".

Mas Frieden acredita que o risco para os passageiros que compartilharam o voo da Frontier Airlines na segunda-feira com a enfermeira é "muito baixo", porque ela não vomitou no voo e não estava sangrando.

"Estamos colocando margens extras de segurança e é por isso que estamos contatando quem estava naquele voo", disse.

Frieden afirmou em teleconferência que a enfermeira tinha viajado para Ohio antes de saber que uma outra enfermeira do hospital estava com Ebola. As duas enfermeiras trataram de um liberiano que morreu no hospital Texas Health Presbyterian devido à doença.

Frieden disse que a profissional de saúde, que foi diagnosticada com Ebola na terça-feira, vinha monitorando a si mesma por sintomas de Ebola e não relatou o fato de que a temperatura subiu ligeiramente antes de voltar para Dallas.

(Reportagem de Michele Gershberg)