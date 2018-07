Engavetamento em neblina mata 2 e deixa 120 feridos no Texas

Um engavetamento envolvendo 150 veículos numa rodovia tomada pela neblina no Texas, Estados Unidos, matou pelo menos duas pessoas nesta quinta-feira, 22, e deixou até 120 feridos, segundo autoridades.

A colisão em série levou a rodovia Interestadual 10 a ser interditada por várias horas num trecho cerca de 25 quilômetros a oeste de Beaumont, segundo o agente Rod Carroll, do Departamento do Xerife do Condado Jefferson. "Temos caminhões de 18 rodas em cima de carros, temos carros em cima de carros. É simplesmente catastrófico", afirmou ele.

De 80 a 120 feridos foram hospitalizados e de oito a dez estão em estado grave, segundo Carroll. Ele disse que o engavetamento começou com dois acidentes separados, a cerca de 1,5 quilômetro de distância um do outro, e em pistas opostas.

O movimento na rodovia era intenso por causa do feriado de Ação de Graças.