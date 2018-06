Escola da Flórida vai retirar nome de líder do Ku Klux Klan

A Nathan Bedford Forrest High School, na cidade de Jacksonville, Flórida, fundada há 54 anos, vai retirar o nome do primeiro grande líder do Ku Klux Klan de sua designação a partir do início do próximo ano escolar, em agosto. Um novo nome será proposto em janeiro.

"Nós reconhecemos que não podemos nem queremos apagar a história", disse Constance Hall, integrante do conselho da escola no condado de Duval, onde mais da metade dos estudantes são negros.

"Por tempo demais, nosso nome representou o oposto de unidade, respeito e igualdade", disse Hall em comunicado.

Originado nos tempos da guerra civil dos EUA, o Ku Klux Klan há muito tem sido associado a cavaleiros encapuzados e vestidos em túnicas brancas que assolavam os negros com linchamentos, cremação em cruzes e outros atos violentos.

A mudança de nome na escola da Flórida ocorre após incidentes que provocaram o aumento na tensão racial no Estado do sul dos EUA.

Em julho, o ex-guarda comunitário George Zimmerman foi inocentado da acusação de ter matado o adolescente negro desarmado Trayvon Martin em 2012, na região central da Flórida.