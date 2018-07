Estado de Nova York celebra primeiro casamento gay

No oeste de Nova York, duas mulheres, ambas avós, se tornaram o primeiro casal do mesmo sexo legalmente casado pouco depois da meia noite, com as tradicionais cataratas de Niagara como pano de fundo para a cerimônia.

Kitty Lambert, 54, e Cheryle Rudd, 53, de Buffalo, Nova York, casaram-se no parque das cataratas Niagara, perto da fronteira Estados Unidos-Canadá.

As mulheres, com cinco filhos adultos de casamentos anteriores, juntaram-se a várias centenas de amigos, familiares, simpatizantes e até mesmo um grupo de turistas para o primeiro casamento entre pessoas do mesmo sexo desde que o governador de Nova York, Andrew Cuomo, sancionou a lei de casamento gay em 24 de junho.

Lambert, gerente de uma galeria de arte, engasgou durante o serviço religioso ao responder "Sim, sim, sim!" quando perguntada se estaria fazendo a escolha de sua própria vontade.

"Estamos alcançando o real sonho norte-americano de ser tratada como todo mundo e ser protegida em todas essas leis", disse Lambert mais tarde.

(Por Basil Katz e Neale Gulley)