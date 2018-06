Estado Islâmico divulga lista e pede que apoiadores matem 100 militares nos EUA

O Pentágono disse, depois que a informação foi publicada na internet, que está investigando o assunto. "Nós não podemos confirmar a veracidade da informação, mas estamos analisando o assunto", disse neste sábado um oficial da defesa norte-americana, falando sob condição de anonimato.

"Nós sempre estimulamos nossas equipes a adotarem a adequada segurança de operação e os procedimentos de proteção contra ataques", disse o oficial.

Na postagem, o grupo que se denomina "Divisão de Hackers do Estado Islâmico" escreveu em inglês que havia invadido diversos servidores, bancos de dados e emails militares e tornado públicas informações sobre 100 membros das forças armadas norte-americanas para que "lobos solitários" pudessem matá-los.

O jornal The New York Times disse que a informação não parecia ter sido obtida em servidores do governo dos EUA e citou uma fonte anônima do Departamento de Defesa que disse que a maior parte dessas informações poderia ser encontrada em registro públicos, mídias sociais e sites de busca de endereços.

(Por Will Dunham e Eric Beech)