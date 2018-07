Estátua da Liberdade, em Nova York, terá webcams em sua tocha

NOVA YORK - A Estátua da Liberdade está ganhando acessórios: cinco webcams presas à sua tocha, no alto da enseada de Nova York, que vão proporcionar imagens que o público não vê há quase um século. As câmeras vão começar a transmitir imagens ao vivo na sexta-feira, em uma cerimônia que acontecerá na Liberty Island para celebrar o 125º aniversário da inauguração da estátua, que foi um presente da França ao povo norte-americano.

As pessoas poderão assistir em seus computadores vídeos ao vivo de trânsito, embarcações e aviões em imagens panorâmicas de alta resolução mostrando o horizonte de Manhattan, Brooklyn e a vizinha Nova Jersey. "Para pessoas que não vêm à Estátua da Liberdade, será uma nova oportunidade para verem a estátua, o que a cerca e como ela se encaixa na paisagem da cidade", disse em entrevista na terça-feira Stephen Briganti, presidente da Fundação Estátua da Liberdade - Ellis Island.

As autoridades fecharam o acesso do público à tocha em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, após uma explosão em um depósito de munições nas proximidades, que foi atribuída a sabotadores alemães e danificou a estátua. Desde então, a paisagem ampla tem sido vista apenas pelas pessoas que fazem a manutenção da estátua.

As câmeras foram colocadas dentro de recipientes de aço um pouco menores que caixas de sapato. Uma delas aponta diretamente para baixo, oferecendo uma visão incomum da coroa da estátua e das pessoas andando em volta de sua base, 91 metros mais abaixo.

De acordo com Briganti, os visitantes na estátua poderão acenar para seus amigos e familiares em casa, que poderão vê-los em seus computadores. Duas outras webcams estão sendo instaladas no Brooklyn, apontando para a estátua. As câmeras foram doadas pela EarthCam, uma empresa de tecnologia de webcams de Nova Jersey.

As pessoas poderão acessar os vídeos a partir dos sites da EarthCam e da Estátua da Liberdade, dentro do site do Serviço Nacional de Parques. As autoridades planejam para esta sexta-feira em Liberty Island um dia de eventos para comemorar o aniversário da estátua. Haverá uma leitura do poema "The New Colossus," de Emma Lazarus, feita pela atriz Sigourney Weaver, e serão tocados os hinos nacionais da França e dos Estados Unidos.

Depois da festa, o acesso ao interior da estátua, incluindo sua coroa, será proibido por mais ou menos um ano, enquanto a estátua passa por reformas. Mas a Liberty Island continuará aberta aos visitantes.