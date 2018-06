Estudante e atirador morrem em tiroteio em colégio nos EUA

Não havia relatos imediatos de outras vítimas com ferimentos graves no tiroteio no colégio Reynolds, na cidade de Troutdale, no norte do Oregon, que foi interditado enquanto os alunos eram retirados da escola sala por sala, informou a polícia.

“Um atirador entrou na escola nesta manhã e atirou em um estudante. Infelizmente, o estudante morreu”, disse o chefe de polícia de Troutdale, Scott Anderson, em uma entrevista coletiva à imprensa. “O atirador foi localizado e também está morto”.

Anderson não identificou o atirador, nem disse se ele era um aluno. Tampouco informou como ele morreu.

O episódio de violência no Oregon é o mais recente de uma série de tiroteios nos Estados Unidos nas últimas semanas, incluindo um ocorrido em uma faculdade cristã no Estado vizinho de Washington na semana passada, o que renovou um debate de longa data sobre as leis de porte de armas no país.