Estudante é preso após suspeita de bomba em escola de Houston

Não houve explosões nem feridos no incidente no colégio Seven Lakes, em Katy, um subúrbio de Houston. Os estudantes tinham sido retirados da escola e levados a um estádio de futebol.

Mais detalhes sobre o estudante preso não estavam imediatamente disponíveis.

A polícia federal, o escritório do xerife do condado de Harris e o esquadrão antibombas de Polícia de Houston estavam analisando uma mochila suspeita encontrada do lado de fora da escola, informou a emissora.

(Reportagem de Andrea Lorenz e Erwin Seba, em Houston)