EUA aceleram envio de mísseis e drones ao Iraque por violência no país Os Estados Unidos entregaram dezenas de mísseis terra-ar Hellfire para o Iraque nas últimas semanas e planejam efetuar embarques de drones Scan Eagle no ano que vem, em meio a um aumento da violência no país, disseram autoridades norte-americanas nesta quinta-feira, um dia depois de pelo menos 34 pessoas terem sido mortas em Bagdá em atentados com bombas por ocasião do Natal.