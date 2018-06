EUA acreditam que avião da Malásia foi atingido por míssil terra-ar, diz autoridade

A autoridade norte-americana, falando sob condição de anonimato, disse que a origem do míssil não está clara. A autoridade recusou-se a fazer mais comentários.

A Ucrânia acusou "terroristas" --militantes que lutam pela unificação do leste da Ucrânia com a Rússia-- de terem derrubado o avião Boeing 777 da Malaysia Airlines com um míssil terra-ar pesado da era soviética durante voo de Amsterdã para Kuala Lumpur.

Líderes dos rebeldes ucranianos pró-Rússia negaram envolvimento.

(Reportagem de Phil Stewart)