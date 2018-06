EUA acusam Rússia de disparar artilharia contra bases militares ucranianas

Os Estados Unidos afirmaram nesta quinta-feira que a Rússia está disparando artilharia através da fronteira com a Ucrânia com o objetivo de atingir posições militares ucranianas no conflito contra os separatistas pró-russos.

"Temos novas evidências de que os russos pretendem entregar lançadores de foguetes mais pesados e mais potentes para as forças separatistas na Ucrânia, e temos evidências de que a Rússia está disparando artilharia de dentro da Rússia para atacar posições militares ucranianas", disse a porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Marie Harf.

Em uma coletiva de imprensa regular, Harf afirmou que a informação foi baseada em relatórios de inteligência.

(Reportagem de David Storey)