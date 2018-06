EUA adiam saída de até mil soldados do Afeganistão

Hagel, confirmando oficialmente uma mudança no cronograma divulgada pela Reuters, disse que as forças do país no Afeganistão poderiam cair para 10,8 mil soldados no início do próximo ano, em vez de 9,8 mil, como originalmente planejado.

"Mas a autorização do presidente não vai mudar as missões das nossas tropas ou o cronograma de longo prazo para o nossa saída completa", disse Hagel.

Os EUA planejam tirar 5,5 mil soldados em 2016 e passar a ter apenas uma presença simbólica em 2017.

(Reportagem de Phil Stewart)