EUA admitem lacunas em acusação sobre complô iraniano

Uma das fontes admitiu que os EUA carecem de informações precisas "sobre exatamente até que altura vai" o conhecimento do regime iraniano sobre o caso.

O governo Obama acusou de forma pública e direta o regime islâmico do Irã de tramar o assassinato do embaixador saudita Adel al Jubeir, e alertou a Teerã sobre possíveis consequências. A acusação elevou o nível de tensão na volátil região do golfo Pérsico, rica em petróleo.

O Irã diz que a acusação foi inventada para semear a discórdia na região.

As autoridades dos EUA, que falaram sob anonimato, disseram que sua crença de que pelo menos alguns líderes iranianos soubessem do plano se baseia em grande parte em análises e no seu entendimento sobre o funcionamento da Força Quds.

Esses funcionários afirmam ser "mais do que provável" que o líder supremo do regime, aiatolá Ali Khamenei, e o comandante da Força Quds, general Qasem Suleimani, tivessem conhecimento prévio do plano, ou que o tenham aprovado. Eles insistiram que "não se trata de forma alguma de uma operação sem vínculos", pois teria tido aval e coordenação de agentes da Força Quds no Irã.

Mas outras partes do fracionado governo iraniano poderiam estar alheias, segundo essas fontes. Isso incluiria o presidente Mahmoud Ahmadinejad, que "não necessariamente sabia disso", afirmou uma das fontes.

Novos detalhes surgiram a respeito de Manssor Arbabsiar, cidadão iraniano-americano e ex-morador do Texas que é acusado de ter tentado contratar um membro de um cartel mexicano de narcotráfico para assassinar Al Jubeir. Só que esse pistoleiro era também informante do DEA (agência antidrogas dos EUA).

Arbabsiar, único suspeito detido nesse caso, era conhecido como Jack e se mudou para o Irã há cerca de um ano, segundo a imprensa.

A esposa dele, Martha Guerrero, disse à emissora texana KVUE TV que seu marido é inocente. "Posso não estar vivendo com ele, estar separada, mas não posso pela minha vida pensar que ele seria capaz de fazer isso", afirmou.