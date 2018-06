EUA ajudarão Sudeste Asiático a patrulhar oceano

Em sua primeira visita ao Vietnã como secretário de Estado, John Kerry negou que a ajuda tenha a ver com Pequim, mas defendeu "negociações e iniciativas diplomáticas intensificadas" entre a China e o Japão por causa de disputas no mar do Leste da China.

Kerry disse que até 18 milhões de dólares serão destinados ao fortalecimento das patrulhas costeiras vietnamitas, o que inclui a compra de pelo menos cinco lanchas velozes. O objetivo, segundo Kerry, é dar mais agilidade a missões de busca e resgate.

"Este anúncio não tem nada a ver com um recente anúncio de qualquer outro país", disse Kerry em entrevista coletiva ao lado do chanceler vietnamita, Pham Binh Minh. "Isto é parte de uma expansão gradual e deliberada planejada há algum tempo..., não algum tipo de reação concebida às pressas".

Mas, num claro recado a Pequim, Kerry disse que os EUA se opõem a "táticas coercitivas e agressivas" para a imposição de reivindicações territoriais.

A China reivindica o controle de grande parte do mar do Sul da China, inclusive em áreas reivindicadas por Taiwan, Malásia, Brunei, Filipinas e Vietnã. Além disso, o país mantém disputas com Japão e Coreia do Sul por ilhas desabitadas no mar do Leste da China.

Durante a visita de Kerry ao Vietnã --país que foi inimigo dos EUA na segunda metade do século 20-- foram anunciados vários programas bilaterais de cooperação, em assuntos como educação, mudança climática e comércio. Mas o secretário também disse ter abordado preocupações relativas aos direitos humanos.

"Isso é algo a respeito do que falamos aberta e francamente... O Vietnã precisa mostrar progresso nos direitos humanos e liberdades, inclusive a liberdade de religião, liberdade de expressão e liberdade de associação", afirmou.