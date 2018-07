EUA: Al Qaeda é ideologia falida e pouco importa quem a lidera

"Francamente, praticamente não importa quem comanda a Al Qaeda, porque a Al Qaeda é uma ideologia falida", disse a porta-voz do Departamento de Estado, Victoria Nuland, em seu briefing diário, sem comentar sobre a credibilidade das informações.

"Se você olhar em volta no mundo, os movimentos pacíficos por mudança ao redor do mundo fizeram muito mais pelo povo muçulmano do que a Al Qaeda jamais fez", acrescentou.

Em comunicado em sites islâmicos geralmente usados pela Al Qaeda, o grupo informou que Zawahri, um egípcio que seria o cérebro por trás de grande parte da estratégia da rede, assumiu o posto de Bin Laden, que foi morto por comandos norte-americanos no Paquistão há 45 dias.

A Al Qaeda é responsabilizada pelos ataques de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Neste mês, Zawahri prometeu continuar com a campanha contra os Estados Unidos e seus aliados.

O porta-voz da Casa Branca, Jay Carney, disse não ser uma surpresa a ascensão de Zawahri ao comando da Al Qaeda e acrescentou que isso não muda o fato de Al Qaeda ser uma ideologia falida.

