EUA alertaram Irã sobre intenção de atacar Estado Islâmico na Síria Os Estados Unidos informaram o Irã antecipadamente sobre sua intenção de atacar militantes do Estado Islâmico na Síria, e disseram ao governo de Teerã que não iriam mirar as forças do presidente sírio, Bashar al-Assad, afirmou uma autoridade iraniana de alto escalão à Reuters.