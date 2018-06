EUA anunciam remoção da Rússia de programa de benefícios comerciais

Atualmente, o programa está aguardando uma reautorização do Congresso. Quando isso acontecer, os EUA deixarão de permitir que as mercadorias provenientes da Rússia, tais como matérias-primas, aço, pneus e cerâmicas, entrem no país sem a incidência de impostos.

Em vez disso, os produtos estarão sujeitos às tarifas normais, que giram em torno de 3 por cento, disse um porta-voz da representação comercial dos EUA.

A Rússia está "suficientemente avançada economicamente" e não precisa mais de tratamento especial, segundo a Casa Branca.

"As ações da Rússia sobre a Ucrânia, embora não diretamente relacionadas com a decisão do presidente sobre a elegibilidade da Rússia para os benefícios do GSP, tornam essa medida particularmente apropriada para este momento", disse a porta-voz do Conselho Nacional de Segurança da Casa Branca, Caitlin Hayden, por e-mail.

Em 2012, os Estados Unidos importaram 544 milhões dólares em bens da Rússia no âmbito do programa GSP, o que representa cerca de 2 por cento do total das suas importações do país.

(Reportagem de Roberta Rampton e Mark Felsenthal)