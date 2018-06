EUA apontam ganhos na segurança das fronteiras apesar de mais prisões

Autoridades e senadores conservadores acusaram o governo de não conter a onda de imigração ilegal, e prisões por travessias ilegais da fronteira subiram no ano passado.

"O que temos visto agora, em comparação a 20 anos atrás, é a diferença entre um foguete e um cavalo de charrete", disse Janet a repórteres, depois de fazer um passeio de helicóptero sobre a parte da fronteira de San Diego, nos EUA, com o México.

"Eu acredito que a fronteira é protegida, a fronteira é segura", disse. "Isso não quer dizer que é 100 por cento segura. Nunca será 100 por cento."

Nos últimos 20 anos, o governo adicionou milhares de agentes de patrulha de fronteira, construiu centenas de quilômetros de cercas de segurança extra e acrescentou sistemas de vigilância de alta tecnologia, incluindo aeronaves de vigilância não tripuladas.

A secretária disse que uma queda nas prisões de imigrantes ilegais que cruzam a fronteira no setor da patrulha de San Diego --o setor que fica mais ao oeste dos nove setores da fronteira de quase 2.000 quilômetros-- demonstrou que os esforços do governo estão dando resultado.

Agentes que patrulham a faixa de San Diego, que tinha sido uma importante via para os imigrantes ilegais que atravessam o norte do México, fizeram 28.400 prisões em 2012 ante 565.581 em 1992, segundo dados oficiais.

Mas prisões em toda a fronteira com o México subiram para 356.873 no ano até setembro de 2012, de 327.577 no ano anterior.

Alguns republicanos conservadores argumentam que o governo não tem feito o suficiente para aumentar a segurança.

