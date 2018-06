EUA cancelam programas de assistência ao Equador

WASHINGTON - Os Estados Unidos cancelaram um ajuda ao Equador avaliada em US$ 32 milhõespelos próximos anos em razão de disputas com o governo do presidente Rafael Correra, disseram autoridades americanas.

De acordo com um porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, o Equador informou recentemente à Agência de Desenvolvimento Internacional dos EUA (Usaid) que o órgão não poderia realizar novas atividades ou ampliar as existentes sem um acordo bilateral. A medida levou os EUA a suspenderem a ajuda.

"Nossos US$ 32 milhõesplanejados em programas de assistência para os próximos anos nos permitiriam compartilhar com os equatorianos para alcançar as metas de desenvolvimento deles próprios em áreas críticas", disse a Usaid em carta, obtida pela Reuters, datada de 12 de dezembro para o Equador.

Autoridades do governo equatorianos não tinham qualquer comentário de imediato sobre o assunto. Correa, economista com estudos nos EUA, já esteve em desacordo com Washington por diversas vezes desde que assumiu o poder, em 2007. Ele acusa o governoamericano de tentar prejudicá-lo, e neste ano o Equador abriu mão de benefícios comerciais com os EUA existentes desde os anos 1990. / REUTERS