EUA classificam visita de Putin à Crimeia como provocativa e desnecessária

"Esta viagem é provocativa e desnecessária. A Crimeia pertence à Ucrânia e, claro, não reconhecemos as medidas ilegais e ilegítimas da Rússia nesse assunto", disse a porta-voz do Departamento de Estado, Jen Psaki, aos repórteres em sua coletiva de imprensa diária.

Os EUA não viram uma retirada das forças russas de sua fronteira com a Ucrânia, anunciada por Putin no começo da semana, declarou a porta-voz, exortando Moscou a acalmar as tensões.

"Queremos que a Rússia tome medidas para acalmar a situação. Acreditamos que eles podem influenciar as ações dos separatistas no local. Há mais coisas que eles podem fazer. E, obviamente, a viagem do presidente Putin à Crimeia não é a direção que buscamos".

Psaki reconheceu que o secretário de Estado, John Kerry, e o ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, tiveram uma segunda conversa telefônica em igual número de dias para discutir a Ucrânia.

Ela disse não haver planos concretos para novas reuniões sobre o tema entre Washington e Moscou. Kerry estará em Londres na semana que vem para conversas sobre a Síria - outro tópico mencionado no telefonema desta sexta - e havia especulações de que ele poderia encontrar Lavrov na Europa.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores russo, na conversa de sexta-feira Lavrov pediu um diálogo urgente, mediado pela Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, entre Kiev e regiões do leste ucraniano. Psaki repetiu a visão norte-americana de que a Ucrânia deve estar representada em quaisquer conversas sobre seu futuro.

(Por Arshad Mohammed)