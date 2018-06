EUA condenam plano da Coreia do Norte de lançar foguete

"O lançamento do satélite pela Coreia do Norte seria um ato altamente provocativo, que ameaça a paz e a segurança na região", disse a porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Victoria Nuland, em uma declaração escrita.

"Qualquer lançamento norte-coreano usando tecnologia de mísseis balísticos é uma violação direta das resoluções do Conselho de Segurança da ONU", acrescentou.

Neste sábado a agência de notícia estatal norte-coreana anunciou a decisão de lançar outro satélite espacial, apenas um dia após o jovem líder Kim Jong-un se reunir com uma delegação do Partido Comunista chinês na capital Pyongyang.

