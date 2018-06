EUA confirmam, mas minimizam, visita de diretor da CIA a Kiev

"Nós normalmente não comentamos sobre viagens do diretor da CIA, mas dadas as circunstâncias extraordinárias neste caso e as falsas alegações que estão sendo levantadas pelos russos sobre a CIA, podemos confirmar que o diretor esteve em Kiev como parte de uma viagem à Europa", disse aos repórteres o porta-voz da Casa Branca, Jay Carney.

De acordo com informações da mídia, a Rússia exortou Washington a explicar o que Brennan estava fazendo na Ucrânia.

"Visitas de funcionários de alto nível do setor de inteligência são um padrão de promoção de cooperação em segurança mutuamente benéfica, incluindo a colaboração russo-americana na área de inteligência, que remonta aos primórdios da era pós-Guerra Fria", disse Carney.

"As autoridades de inteligência dos EUA e da Rússia se reuniram ao longo dos anos. Querer concluir que a reunião de autoridades americanas com os seus homólogos é outra coisa, que não siga esse mesmo espírito, é um absurdo", disse ele.

Carney também afirmou que o governo dos EUA elogiou o governo da Ucrânia pela sua moderação ao lidar com ações provocativas da Rússia.

(Reportagem de Jeff Mason e Jim Loney)