EUA,Coreia do Norte fecham acordo sobre restos mortais de guerra Os Estados Unidos e a Coréia do Norte chegaram a um acordo sobre retomar a recuperação dos restos mortais de soldados americanos mortos na Guerra da Coréia de 1950 a 19553, disse o Pentágono em comunicado. O acordo ocorre aós três dias de conversações em Bangcoc entre EUA e Coréia do Norte.O Pentágono disse em comunicado sexta-feira que a delegação dos EUA é chefiada pelo secretário-assistente de Defesa, Robert Newberry, e por funcionários do Departamento de Estado e Forças Armadas.