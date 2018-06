EUA cortam ajuda e cancelam exercício militar com Uganda por repressão a homossexuais Os Estados Unidos cancelaram nesta quinta-feira um exercício militar regional com Uganda, impuseram restrições de viagens, desviaram fundos de um instituto de saúde para outro país e cortaram o financiamento para um programa da polícia do país africano em resposta a uma lei que impõe penalidades severas a homossexuais.