EUA desenvolvem computador que poderia quebrar códigos de segurança, diz jornal A Agência de Segurança Nacional dos EUA (NSA, na sigla em inglês) tenta desenvolver um computador que poderia quebrar a maior parte dos programas de encriptação, sejam eles usados para proteger as ações de espionagem de outros países ou as contas bancárias do cidadão comum, disse na quinta-feira o jornal The Washington Post.