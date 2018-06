EUA devolvem dois prisioneiros de Guantánamo para a Arábia Saudita

As transferências de Saad Muhammad Husayn Qahtani e Hamood Abdulla Hamood reduziram a população prisional para cerca de 160, e ocorrem após a repatriação de dois outros prisioneiros da Argélia este mês.

Os prisioneiros sauditas não foram acusados de nenhum crime.

"Os EUA realizaram um progresso real em transferir responsavelmente os detentos de Guantánamo, apesar das pesadas restrições legislativas que dificultam nossos esforços", disse Paul Lewis, autoridade nomeada pelo Pentágono para conduzir o fechamento da prisão, por meio de um comunicado.

Obama prometeu desativar a prisão de Guantánamo durante a campanha presidencial, dizendo que o local havia prejudicado a reputação dos Estados Unidos no mundo. Mas ele ainda tem se mostrado incapaz de cumprir a promessa após quase cinco anos no cargo, em parte por causa da resistência do Congresso dos EUA.

(Reportagem de Phil Stewart)