EUA divulgam imagens de satélite de forças russas perto da Ucrânia

O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou na quarta-feira passada que as tropas tinham partido, mas a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e os EUA disseram não ter visto sinais de uma retirada russa da fronteira.

Anteriormente, autoridades da Otan estimaram que a Rússia tem cerca de 40.000 soldados perto da divisa com a Ucrânia, exacerbando a pior crise entre Ocidente e Oriente desde a Guerra Fria.

As fotos de satélite comercial, publicadas pelo Departamento de Estado norte-americano e na conta do Twitter da missão dos EUA na Otan, mostraram o que parece serem cerca de 20 helicópteros russos em Belgorod, perto da fronteira ucraniana, no dia 9 de maio.

O governo dos Estados Unidos publicou outra imagem da mesma área de 26 de março, também mostrando helicópteros. Uma fotografia anterior, de 22 de março, não exibia helicópteros naquela região.

Uma segunda foto de satélite, tirada na área de Rostov em 12 de maio a cerca de 75 quilômetros da fronteira da Ucrânia, revelou o que o governo dos EUA disse ser um grupo de veículos blindados russos, que também estavam em uma imagem anterior da mesma região tirada em 23 de março.

O coronel Martin Downie, porta-voz das Operações de Comando Aliado da Otan, declarou que os comentários recentes da liderança russa sobre uma retirada de tropas não reflete os fatos vistos no local.

“A realidade é que a Rússia continua a ter 40.000 tropas de prontidão reunidas na fronteira ucraniana e outras 25.000 na Crimeia. As unidades nas imagens de satélite mais recentes mostram infantaria mecanizada, veículos blindados e helicópteros de combate”, afirmou ele em um comunicado.

“Estas unidades estão lá para intimidar o governo da Ucrânia e poderiam ser usadas para uma invasão da Ucrânia, se ordenada por Moscou. Vamos continuar de olho nas ações russas perto das nossas fronteiras”, disse.

Quando a Otan divulgou fotos de satélite semelhantes, em abril, mostrando uma escalada militar russa perto da fronteira ucraniana, uma autoridade russa questionou sua autenticidade, dizendo que as imagens eram de agosto do ano passado.

A alegação foi negada por autoridades da aliança atlântica, que disseram que as fotos são recentes.

A Ucrânia não é membro da Otan, cujas autoridades disseram que a aliança não se envolverá militarmente no país. Nações da Otan enviaram aviões, navios e alguns soldados para fortalecer países membros do leste europeu preocupados com a segurança na esteira da anexação russa da Crimeia.

