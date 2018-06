EUA dizem estar abertos a novas conversas com Irã sobre Iraque

O vice-secretário de Estado, Bill Burns, reuniu-se brevemente com autoridades iranianas na segunda-feira em Viena às margens das conversas entre o Irã e seis grandes potências a respeito do programa nuclear de Teerã.

“Estamos abertos a continuar nosso envolvimento com os iranianos, assim como estamos engajados com outros atores regionais em relação à ameaça representada pelo Isil no Iraque”, declarou a porta-voz do Departamento de Estado, Jen Psaki, referindo-se ao Estado Islâmico no Iraque e no Levante.

“É provável... que estas discussões aconteçam em um nível inferior. Não esperamos novas conversas com o Irã a este respeito em Viena. As conversas atuais irão se concentrar na questão nuclear durante o resto da semana”, afirmou Psaki a repórteres.

Os militantes do Isil expulsaram os militares e ocuparam o norte do país na semana passada, ameaçando desmembrar o Iraque e desencadear uma guerra sectária.

(Reportagem de Arshad Mohammed)