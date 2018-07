EUA dizem que Irã tentou matar embaixador saudita

Autoridades dos EUA disseram que o elaborado complô --que compararam a um enredo de filme-- justificaria pedir uma nova rodada de sanções da ONU contra o Irã. O país impôs sanções nesta quarta-feira à Mahan Air, uma companhia aérea iraniana que os EUA disseram ter oferecido fundos e transporte para as forças de elite do Irã.

Teerã disse que as alegações ameaçam a estabilidade do Golfo Pérsico --onde a Arábia Saudita e o Irã, as maiores potências regionais, são rivais e Washington tem grande presença militar.

Falando de Londres, o príncipe saudita Turki al-Faisal, ele mesmo um ex-embaixador na capital dos EUA, disse: "O ônus da prova é esmagador... e claramente mostra responsabilidade de autoridades iranianas nisto".

"Alguém no Irã terá que pagar o preço."

O vice-presidente norte-americano, Joe Biden, disse à rede ABC que Washington está trabalhando em uma nova rodada de sanções internacionais contra o Irã e que "nada foi tirado da mesa".

Ali Larijani, presidente do parlamento iraniano, disse que as "alegações fabricadas" visam distrair a atenção das revoltas na região e voltar os países muçulmanos uns contra os outros.

"A América quer distrair a atenção dos problemas que enfrenta no Oriente Médio, mas os norte-americanos não podem deter o despertar islâmico usando tais desculpas", declarou Larijani.

"Estas afirmações são vulgares", disse ele em uma sessão aberta do parlamento. "Acreditamos que nossos vizinhos na região estão muito cientes de que a América está usando esta história para arruinar nossa relação com a Arábia Saudita."

DESCOBERTO

Na terça-feira, autoridades dos EUA disseram ter descoberto o complô de dois iranianos ligados a agências de segurança para assassinar o embaixador saudita Adel al-Jubeir. Um deles, Manssor Arbabsiar, foi preso no mês passado, e se acredita que o segundo está no Irã.

Em entrevista coletiva, o diretor do FBI, Robert Mueller, descreveu uma conspiração rocambolesca envolvendo o monitoramento de ligações internacionais e dinheiro de drogas do México e uma tentativa de explodir Jubeir, confidente do Rei Abdullah.

"Embora lembre as páginas de um enredo de Hollywood, o impacto teria sido muito real e muitas vidas teriam sido perdidas", disse Mueller.

Alguns especialistas em Irã se mostraram céticos, dizendo não ver motivo para tal plano. O Irã já assassinou seus dissidentes no estrangeiro, mas uma tentativa de matar um embaixador seria uma guinada extremamente incomum.

Documentos de um tribunal dos EUA denunciam que Arbabsiar, norte-americano naturalizado com passaporte iraniano, pagou 100 mil dólares a um informante, que se fez passar por associado de um cartel de drogas mexicano mas trabalhava de fato para a Agência de Combate ao Tráfico (DEA na sigla em inglês) e alertou as autoridades do complô.

Arbabsiar ligou o Irã para falar com o segundo suspeito, Gholam Shakuri, descrito como membro de uma unidade da Guarda Revolucionária do Irã chamada Força Quds.

"Parece-me impossível que o Irã e a Força Quds conduzissem uma missão como esta. É possível, mas improvável," declarou Theodore Karasik, analista de defesa sediado em Dubai.

"Não combina com o modus operandi da Força Quds ou dos serviços de inteligência iranianos. Se for verdade, seria uma das operações mais malsucedidas deste tipo."

Rosemary Hollis, chefe de estudos dos Oriente Médio na City University de Londres, disse ser difícil dizer o quão sério era o plano, especialmente porque os suspeitos foram pegos em uma operação secreta, mas o anúncio foi "um sinal importante de um período muito volátil e potencialmente perigoso adiante".

"Parece um alerta de que os EUA estão prestes a se tornar mais enfáticos com o Irã e o farão em estreita coordenação com os sauditas", afirmou.