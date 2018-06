"Nós não reconhecemos os resultados", afirmou o porta-voz da Casa Branca Jay Carney a repórteres.

"Estamos desapontados que o governo russo não tenha usado sua influência para evitar esses referendos", completou Carney.

Rebeldes pró-Rússia declararam vitória em um referendo de independência em regiões do leste do país no domingo.

(Reportagem de Jeff Mason)