EUA dizem que negação do Irã sobre contatos não é verdadeira Os Estados Unidos realizaram raros contatos diretos com o Irã sobre as acusações de que Teerã estava por trás de um suposto plano para matar o embaixador saudita em solo norte-americano, disse o Departamento de Estado dos EUA nesta sexta-feira, negando informações iranianas de que não havia acontecido nenhuma reunião.