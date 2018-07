EUA dizem que vão liberar ajuda financeira para o Egito

Cairo disse querer reabrir as negociações com o Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre um empréstimo de 4,8 bilhões de dólares, fruto de um acordo de novembro passado, mas suspenso pelo Egito.

"Diante das extremas necessidades do Egito e depois de o presidente Mursi assegurar que ele planeja completar o processo com o FMI, eu hoje lhe disse que os EUA vão liberar os primeiros 190 milhões de dólares dos 450 milhões prometidos como ajuda", declarou Kerry, num comunicado, após encontro com Mursi.

A crise política no Egito desde a revolta popular que derrubou o presidente Hosni Mubarak há dois anos tem espantado investidores e turistas do país. O déficit orçamentário aumenta, e as reservas diminuem.

(Reportagem de Arshad Mohammed)