EUA dizem ter bombardeado Estado Islâmico perto de cidade síria sitiada

Seis ataques aéreos da coalizão liderada pelos Estados Unidos contra o Estado Islâmico atingiram militantes perto de Kobani, cidade fronteiriça síria de população curda, na terça-feira e nesta quarta-feira, de acordo com os militares norte-americanos.

O Comando Central dos EUA (Centcom, na sigla em inglês) afirmou em um comunicado nesta quarta-feira que os ataques destruíram um veículo blindado de transporte de pessoal, veículos armados e peças de artilharia pertencentes ao grupo radical sunita.

As incursões aéreas foram parte de nove ataques na Síria ao longo dos dois últimos dias, conduzidos com os Emirados Árabes Unidos, usando bombardeiros, caças e aeronaves não tripuladas, informou o Centcom. “Todas as aeronaves saíram das áreas atacadas em segurança”, acrescentou.

A ofensiva perto de Kobani parece ter repelido a facção militante, que aparentava ter ocupado a cidade síria, que faz divisa com a Turquia, após um cerco de três semanas. Os ataques aéreos na área redobraram depois que o Estado Islâmico hasteou sua bandeira negra no lado leste de Kobani na segunda-feira.

Dois outros ataques visando o Estado Islâmico perto de Raqqa, na prática, a capital do grupo na Síria, atingiram um campo de treinamento dos militantes e os combatentes no local, segundo o Centcom. Outra incursão perto de Deir al-Zor destruiu um tanque, afirmou o comando.

Os EUA, a Grã-Bretanha e a Holanda também realizaram cinco ataques contra o Estado Islâmico no Iraque na terça e na quarta-feira usando caças e aeronaves não tripuladas, afirma o comunicado.

(Por Susan Heavey)