EUA dizem ter matado um dos líderes do Estado Islâmico em ataque na Síria As forças de operações especiais dos Estados Unidos mataram um líder sênior do Estado Islâmico que ajudou a dirigir as operações financeiras e de petróleo e gás do grupo, durante um ataque no leste da Síria, informaram o Pentágono e a Casa Branca neste sábado.