EUA e Afeganistão chegam a 'último capítulo' dos objetivos de guerra, diz Panetta

Após uma cerimônia formal de boas vindas a Karzai no Pentágono, o secretário disse ao visitante que 2013 marcará um importante ponto de inflexão no conflito, já que as forças afegãs devem começar a assumir a liderança nas missões de segurança, restando às tropas da coalizão tarefas de apoio e treinamento.

"Avançamos muito rumo à meta partilhada de estabelecer uma nação da qual o senhor e nós possamos nos orgulhar, uma que nunca mais se torne um porto seguro para o terrorismo", disse Panetta no início da reunião em seu gabinete.

"Nossa parceria, forjada ... ao longo de quase 11 anos de sacrifício partilhado, é crucial para nossa capacidade de alcançar a missão final."

A visita de três dias de Karzai a Washington ocorre após um ano de crescentes atritos nas relações bilaterais, incluindo vários incidentes nos quais policiais ou militares afegãos atacaram e mataram soldados dos Estados Unidos ou da coalizão. As forças norte-americanas se envolveram em vários incidentes que enfureceram os afegãos, incluindo queimas do Corão, o que desencadeou vários dias de distúrbios.

Atualmente, os dois países discutem um acordo que orientará o papel dos militares norte-americanos que permanecerem no Afeganistão depois da retirada das tropas de combate, no fim de 2014.

O governo do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, cogita manter uma força residual de 3.000 a 9.000 soldados para realizar operações de contraterrorismo, além de prestar treinamento e assistência às forças locais.

Mas o governo disse nesta semana que não descarta a possibilidade de uma retirada completa depois de 2014.

Falando no gabinete de Panetta, Karzai disse estar confiante em um acordo de segurança que "garanta os interesses do Afeganistão e também os interesses dos Estados Unidos".