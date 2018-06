O porta-voz da Casa Branca Josh Earnest, em declarações a jornalistas antes da reunião da Otan no País de Gales, a ser realizada quinta e sexta-feira, disse que as reuniões devem abranger potencial treinamento, exercícios e outras discussões, tendo em vista infraestrutura e outras necessidades no leste europeu.

(Reportagem de Susan Heavey)