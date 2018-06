EUA e Irã se reunirão na próxima semana para debater programa nuclear

BY ARSHAD MOHAMMED AND LOUIS CHARBONNEAU, REUTERS

A delegação dos EUA será chefiada pelo número dois do Departamento de Estado, Bill Burns, que liderou as negociações secretas que ajudaram a desenhar o acordo nuclear provisório entre o Irã a as potências, alcançado no dia 24 de novembro.

A reunião acontecerá depois de a última rodada de conversas nucleares entre o Irã e as seis potências, ocorridas em Viena no mês passado, ter sido marcada por dificuldades. Ambos os lados acusaram o outro de fazer exigências pouco realistas nas negociações, que têm como objetivo frear o programa atômico de Teerã e colocar fim às sanções contra a nação.

A decisão dos EUA de ir a Genebra para se encontrar com a delegação iraniana, que segundo uma autoridade norte-americana pode ser chefiada pelo vice-ministro das Relações Exteriores, Abbas Araqchi, realça a vontade de Washington de retomar as negociações.

“Sempre dissemos que participaríamos de forma bilateral com os iranianos se isso ajudar a avançar nossos esforços, em coordenação ativa com o grupo P5+1”, afirmou o responsável à Reuters.

“Para provar que realmente podemos chegar a uma solução diplomática com o Irã sobre o seu programa nuclear, temos que realizar uma diplomacia muito ativa e agressiva", acrescentou.