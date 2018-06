EUA e UE vão impor sanções à Rússia na segunda-feira, dizem fontes

As fontes, que falaram sob condição de anonimato, afirmaram que a UE deverá listar 15 indivíduos não identificados anteriormente para serem alvos de sanções e que focará sobre aqueles que acredita serem os responsáveis ??pela instabilidade na Ucrânia.

Os Estados Unidos devem sancionar indivíduos e entidades, segundo as fontes, e a lista de pessoas deve incluir "comparsas" do presidente russo, Vladimir Putin.

Como resultado, as listas são semelhantes, mas não idênticas.

As fontes disseram que a única coisa que pode impedir que a UE e os EUA avancem com a imposição de sanções na segunda-feira seria uma reversão súbita do que eles dizem ser movimentos separatistas apoiados pelos russos no leste da Ucrânia.

(Reportagem de Arshad Mohammed)